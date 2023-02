Graham Nash "allait presque" se réconcilier avec David Crosby avant sa mort

Graham Nash a fait cette confidence lors d’une récente interview avec AARP, alors qu’il rendait hommage à son ancien collaborateur.

Les deux hommes ont en effet joué et chanté ensemble entre 1968 et 2015 dans la formation Crosby, Stills, Nash & Young. En 2016, Graham Nash avait alors annoncé que le groupe se séparait suite à des différends pendant de nombreuses années.

Mais peu de temps avant le décès de David Crosby ce 20 janvier, Graham Nash a confié que leur relation était en train de s’améliorer : "On se rapprochait, vers la fin. Il m’avait envoyé un message vocal me disant qu’il voulait qu’on se parle et qu’il souhaitait s’excuser. On devait juste fixer un moment", explique-t-il. "Je lui ai répondu en lui demandant de m’appeler le lendemain. Il ne l’a pas fait, et puis il s’en est allé."

Ces messages échangés remonteraient à "une semaine et demie" avant le décès de Crosby, selon Graham Nash. Ce à quoi a répondu le journaliste qui menait l’interview que Crosby sentait peut-être venir la fin à ce moment-là. Graham Nash a ensuite répondu : "J’y ai pensé, en effet. Il était très intelligent. Je ne le soupçonnerais pas de savoir qu’il était en fait à la toute fin. Honnêtement, nous nous attendions à sa mort depuis 20 ans."