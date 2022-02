Graham Coxon : "Blur pourra toujours se reformer"

Graham Coxon a évoqué les diverses reformations de Blur depuis le split initial en 2003, précisant que le groupe "sera toujours capable de se reformer".

C’est dans le cadre du podcast Rockonteurs que Graham Coxon a parlé de la liberté qu’il avait ressentie aux premières retrouvailles en 2009, et notamment lors de la performance en tête d’affiche au Festival de Glastonbury.

“C’était génial parce que nous avons joué les morceaux d’une manière très différente, je me sentais vraiment reconnaissant d’y être. J’ai réalisé la chance que nous avions eue."

"Je reconnais que beaucoup de groupes rêveraient d’avoir la possibilité de refaire des choses. C’est pour ça aussi que cela m’irrite de voir des groupes qui ont tout pour cela mais qui ne se ressaisissent pas. C’est tellement dommage de s’accrocher à ses rancœurs."

Lorsqu’on lui a demandé si Blur était en ce moment dans le rétroviseur, Coxon a répondu en plaisantant : " Alex James est dans le siège passager, il me pousse tout le temps ! Ils ne sont pas du tout dans le rétroviseur ! Ils sont tous assis dans la voiture avec moi, [disant] " Allons-nous en faire plus ?""

Et sur une potentielle réunion avec les musiciens à l’avenir, il a ajouté : "je pense réellement que Blur aura toujours la capacité de se reformer, et quand les étoiles seront alignées et que le temps sera venu, nous pourrons faire quelque chose d’intéressant."