Gradur donne des nouvelles de sa mixtape "100% Congo", la sortie se précise de plus en plus

Dans ses storys, Gradur filme ce qui ressemble à une séance d’enregistrement. Dans les artistes présents, on reconnaît Zed, Guy2Bezbar, RSKO, Nyda, Leto, mais aussi SDM et Koba LaD. Selon certaines rumeurs, Niska, Ninho, Tiakola ou encore Kalash Criminel pourraient se joindre aux festivités. Une mixtape avec de nombreux talents donc. On attend la suite avec impatience.