Grace Van Dien (Stranger Things), dégoûtée, fait une pause suite à la demande de plan à 3 d'un producteur

Dégoûtée par l’industrie du cinéma, l’interprète de Chrissy dans Stranger Things décide de se consacrer pleinement à son activité de streaming sur Twitch, du moins pour un petit temps.

Grace Van Dien a affirmé dans un récent live Twitch avoir subi des pressions de la part de producteurs pour avoir des rapports sexuels. "Dans l’un des derniers films dans lequels j’ai joué, l’un des producteurs a engagé une fille pour coucher avec elle, puis lui a demandé de me proposer de faire un plan à trois avec eux", a-t-elle avoué.

Elle a expliqué avoir refusé et avoir fondu en larmes, sous le choc. Cette expérience l’a tellement bouleversée qu’elle a décidé de mettre sa carrière de côté, quitte à refuser quatre rôles en deux semaines. On se doute que le cyberharcèlement dont a été victime l'actrice quant à son rôle dans Stranger Things n'a pas dû aider, comme l'a mentionné Joseph Quinn (Eddie Munson) le weekend dernier à la Comic Con de Londres. L'acteur y a condamné les trolls, qualifiant leur comportement de "dégoûtant" et a confirmé en avoir parlé avec elle à plusieurs reprises.

Épuisée, Grace Van Dien préfère consacrer plus de temps à son activité de streameuse : "Les gens me demandent souvent : en quoi faire des live twitch est-il meilleur pour ta santé mentale ? En ça. Je peux rester chez moi et jouer à des jeux vidéo sans que mon boss ne me demande de coucher avec lui".

Elle l’a bien précisé, elle ne fait pas de croix définitive sur sa carrière, mais elle veut utiliser cette pause pour se ressourcer et travailler sur ses propres projets. Elle a avancé qu’elle souhaiterait un jour produire ses propres films et précise sur le ton de l’humour qu’elle, au moins, ne fera jamais pression sur ses acteurs pour coucher avec elle.

"Mes priorités professionnelles changent avec l’âge. À présent, j’attends le bon projet/les bonnes personnes pour travailler. C’est agréable de se sentir calme", a-t-elle tweeté suite à la diffusion de son live.

Si les questions de santé mentale vous intéressent, vous pouvez regarder notre webdocu "Normal" sur Auvio.