Grace Slick, La Voix de Jefferson Airplane

Boosté par l’arrivée de Grace Slick et par son charisme naturel, Jefferson Airplane va s’imposer comme l’un des groupes américains majeurs de la vague rock psychédélique. C’est d’ailleurs elle qui compose et écrit deux titres inscrits comme les plus populaires de Jefferson Airplane : ''White Rabbit'' et ''Somebody To Love''. Le groupe se produit dans les plus grands festivals le Festival de Monterey en 1967, Woodstock et Altamont en 1969.