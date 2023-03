Grâce-Hollogne : OWA6, les premières bornes de recharge électrique pour voitures sont wallonnes

C’est l’entreprise de travail adapté Jean Del’Cour qui produit ces bornes. JD’C, c’est 13 millions d’euros de chiffre d’affaires, 5 sites de production et un éventail de produits allant de l’emballage à la connectique en passant par les parcs et jardins. Par son agilité et sa flexibilité, l’entreprise a très vite accepté l’opportunité de développer ces bornes.

Les 30 premières bornes seront installées dans les prochains jours dont 15 chez Sprimoglass à Sprimont.