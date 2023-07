Grâce-Hollogne : arrestation de l’auteur des tirs contre un campement de gens du voyage

Un campement de gens du voyage pris pour cible par des tirs à l’arme à feu. C’est ce qui s’est produit à Grâce-Hollogne où plusieurs familles avaient installé leurs caravanes dans un champ du zoning industriel. Une plainte a été déposée. Un couple a été interpellé par la police. Lors d’une perquisition à leur domicile, la police a découvert de nombreuses armes ainsi que des objets nazis. L’homme a été arrêté. Il affirme qu’il voulait simplement faire peur.

C’était la panique générale. Surtout les enfants

A Grâce-Hollogne, mercredi soir, c’était la troisième fois que des coups de feu étaient tirés vers le campement des gens du voyage. Cette mère de famille témoigne : "J’ai vu les impacts de balles dans une fourgonnette. Il y avait déjà un bon trou. La dame était en train d’essuyer sa caravane et l’impact est passé tout à côté d’elle. Elle a senti la balle passer. C’était la panique générale. Surtout les enfants. Ils étaient terrorisés. Tout le monde était dans l’angoisse."

L’auteur des tirs possède des objets de l’époque nazie

Les gens du voyage ont ensuite quitté le site de Grâce-Hollogne pour éviter que la situation ne s’envenime.

"Un homme né en 1954 a été arrêté" explique Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi au Parquet de Liège. "On a retrouvé pas mal d’armes à son domicile, des armes à feu, des cartouches, des couteaux et dans la voiture, un katana. La police a aussi retrouvé certains objets prônant une admiration pour Hitler et l’époque nazie".

Il faut créer des aires d’accueil pour les gens du voyage

En plusieurs années, les gens du voyage ont subi 4 à 5 fois des tirs d’armes à feu en Belgique selon Etienne Charpentier porte-parole du comité national des gens du voyage. "En France, le phénomène est plus important. Tous les jours, cette haine, cette discrimination – je pourrais dire – envers les gens du voyage s’agrandit. Pour éviter ces problèmes, il faut apprendre qui nous sommes. Comme je le répète depuis des années, la Région wallonne et les communes doivent penser à faire des emplacements spéciaux pour recevoir les gens du voyage et les accueillir humainement."

Sans antécédents judiciaires, l’auteur des tirs a été relâché sous conditions. Il reste inculpé de détention illégale d’armes et de tentative de meurtre.