Grâce-Hollogne: 70 ans de mariage pour Teresa et Vincenzo

Célébrer 70 ans de mariage, c’est ce qu’on appelle des noces de platine. L’événement n'est pas courant. Un rapide calcul vous en persuadera. Un couple de Grâce-Hollogne en région liégeoise célèbrera ses noces de platine ce mardi 24. Ce samedi, la famille de Vincenzo et Teresa Gullo, 92 et 86 ans, leur avait organisé une fête. Nous sommes allés à la rencontre des heureux jubilaires.

Notre secret? L'amour, et la famille

Le 24 janvier 1953, c’est dans leur Sicile natale que Teresa et Vincenzo se sont unis. "Mon mari était en militaire, on a fait une petite fête. Je n'arrive pas à croire que j'ai déjà 70 ans de mariage" confie Teresa.

Le couple s'est installé en Belgique en 1957. Vincenzo a continué à exercer le métier qu’il avait appris tout jeune, celui de tailleur-couturier.

Le secret du couple, "c'est l'amour" confie Teresa. "Je suis toujours amoureuse de mon mari". "Et surtout, c'est la famille, qui est formidable" ajoute Vincenzo.

Le couple a en effet 3 enfants, 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Parmi eux, Alicia, 9 ans: "On les aime beaucoup, ils représentent beaucoup pour nous, et c'est bien d'avoir 70 ans de mariage parce que ça n'arrive pas à tout le monde. On a de la chance" reconnait la jeune fille.