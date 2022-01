Grâce aux satellites, ces mystérieuses tombes japonaises interdites révèlent leurs secrets

Construits lors de la période Kofun, entre le 3e et le 7e siècle de notre ère, ils abritent la plus haute élite du pays. Certains mausolées seraient même la dernière demeure d’empereurs légendaires, dont on ne sait pas s’ils ont réellement existé ou non. Le Daisen Kofun, le plus grand d’entre eux, abriterait ainsi la dépouille de l’empereur Nintoku, 16e souverain du Japon impérial. Mais il est strictement interdit d’aller vérifier.