Grâce aux éléphants de mer, nous en savons désormais plus sur la canicule marine "Blob".

Les données collectées grâce aux capteurs placés sur les éléphants de mer pendant le Blob ont révélé que les températures anormalement chaudes s'étendaient à 1000 mètres sous la surface. Le réchauffement sous la surface a persisté en 2017, bien après que les températures de surface soient revenues à la normale, note l'étude.

D'après les chercheurs, ces anomalies de températures sont si profondes qu'il est peu probable qu'elles soient dues à un mélange depuis la surface. L'une des hypothèses envisagées est que les eaux exceptionnellement chaudes ont été transportées vers le nord depuis le sud.

Les changements en surface pourraient avoir modifié les courants plus profonds pour attirer les eaux du sud vers le nord.

Ce phénomène climatique s'avère d'autant plus préoccupant que les vagues de chaleur marines risquent de devenir de plus en plus fréquentes à mesure que la planète se réchauffe, alertent les auteurs de la recherche. "Tout comme pour les vagues de chaleur terrestres, nous avons constaté au cours de la dernière décennie une augmentation spectaculaire de la fréquence et de l'ampleur des vagues de chaleur marines. Plus nous recueillerons d'informations, plus nous serons en mesure de comprendre ce qui se passe et de relever les défis", concluent ces derniers.