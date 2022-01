Grâce au confinement, 4 brasseries bruxelloises s’unissent et créent un spiritueux unique

Lors du premier confinement, plusieurs brasseries bruxelloises ont vu leur stock de fûts de bières stagner. Pour ne pas devoir jeter le précieux breuvage, quatre brasseries bruxelloises ont créé Smells Like Brussels Spirit, le spiritueux qui unit.

Durant la période du Covid-19, de nombreux secteurs ont été touchés. Parmi eux, les brasseurs bruxellois. Le secteur Horeca étant fermé, impossible pour eux d’écouler leurs fûts de bière. Et comme le confinement a duré trois mois, une partie de ces fûts ne pouvaient plus être vendus. Plutôt que de jeter une grosse quantité de bières, plusieurs brasseries se sont associées avec la Brussels Distillery afin de créer une eau de bière.

"Smells like Brussels Spirit", c’est le nom du spiritueux né de cette collaboration entre Brussels Beer Project, En Stoemelings, La Source et No Science qui ont réuni leurs univers respectifs dans une seule bouteille.

"On distille de la vodka et du gin, bientôt du rhum et dernièrement l’eau de bière. On a été contacté par quatre brasseries qui avaient des fûts qui allaient tourner, ne savaient pas quoi en faire et voulaient trouver des débouchés pour les valoriser. Et on a donc fait une collaboration ensemble", nous déclare Alexis Brabant, l’un des deux fondateurs de la Brussels Distillery.

Pour Antoine Dubois, brasseur chez Brussels Beer Project, l’objectif était d’éviter un gaspillage à cause de la crise et du confinement : "ça a été soudain. Du jour au lendemain, on a perdu deux gros canaux de distribution avec l’Horeca et les exportations. On s’est retrouvé à ne pas trop savoir quoi faire pour la suite et à potentiellement avoir un trop gros stock de bières. Ce stock qui allait arriver trop proche de leur date de péremption"