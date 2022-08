Grâce au bouclier tarifaire français, la facture d'énergie est moins élevée chez nos voisins

Comme la plupart des pays européens, la France a été touchée par la hausse des prix de l’énergie. Mais pour ne pas laisser les prix s’envoler, le gouvernement français a mis en place un mécanisme de gel des prix de l’énergie. Grâce à ce bouclier, la différence est criante entre notre portefeuille et celui de nos voisins.

Certes, les prix sont à la hausse en France… Mais avec 12% d’augmentation, cela reste raisonnable. "On a été touchés… mais je ne dirais pas que l’impact a été violent. On a déjà eu pire que cela, ce n’est pas la première fois", reconnaît Bertrand Bonaventure, boulanger. "Vu la conjoncture ça n’a pas été facile, mais on fait face quand même."

Cette augmentation relative, la France la doit à un gel des prix décidés par les autorités. Mais le président Emmanuel Macron l’a annoncé : le bouclier français ne tiendra pas et les prochains mois seront difficiles.