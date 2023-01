Grâce à une volée zlatanesque de Daniel Munoz, Genk s’envole en tête du championnat

Folle soirée à Westerlo lors de la 21 journée de championnat, Genk s’est défait difficilement de l’équipe locale lors d’un match à rebondissements. Sereins en première mi-temps grâce à deux réalisations, les Limbourgeois ont bien failli se faire surprendre par les Campinois. Un homme s’est néanmoins révélé comme le sauveur de cette équipe : Daniel Munoz.

Double buteur lors du match aller, le Colombien a une nouvelle fois trompé Sinan Bolat pour inscrire le troisième et dernier but de la rencontre. Un retourné acrobatique qui rappelle les volées fantastiques d’un certain Zlatan Ibrahimovic. Grâce à cette réalisation, l’arrière droit a permis à ses couleurs de décrocher les trois points et de s’envoler en tête du championnat. Un but qui figurera peut-être dans le top 3 du prix Michel Lecomte lors de la prochaine Tribune.