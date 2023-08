Grâce à un triplé d’Olmo, Leipzig et Openda remportent la Supercoupe d’Allemagne face au Bayern Münich

Petite surprise en Allemagne ! Largement favori lors de la Supercoupe face à Leipzig, le Bayern Münich s’est lourdement incliné trois buts à rien grâce à un triplé de Dani Olmo. Loïs Openda, titulaire, s’offre ainsi un premier titre sous ses nouvelles couleurs.

Le Belge est d’ailleurs le premier à trouver le danger dès la première minute, mais sa frappe croisée est facilement captée par Sven Ulreich. Deux petites minutes plus tard, Olmo ouvre le score pour Leipzig après un cafouillage dans la surface.

Le Bayern tente alors de se ressaisir et se crée deux occasions via Mathys Tel, sans succès. Pire, les hommes de Thomas Tuchel se prennent une grosse douche froide en encaissant un deuxième but juste avant le repos. Dos au but, Olmo réalise un incroyable geste technique pour clouer Matthijs de Ligt sur place avant de placer un pointu entre les jambes du gardien et s’offrir un doublé.

Au retour des vestiaires, un timide Bayern tente le tout pour le tout mais ne parvient pas à réduire le score malgré de nouvelles occasions de Tel et James Musiala. Tuchel décide alors d’ajouter du poids dans le secteur offensif et fait entrer Harry Kane, officialisé comme nouvelle recrue… ce samedi matin, et qui court toujours après le premier titre collectif de sa carrière.

Auteur d’une prestation intéressante pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, Openda cède sa place à Yussuf Poulsen à la 64e minute. Deux minutes plus tard, le vainqueur de la Coupe d’Allemagne hérite d’un penalty suite à une main de Noussair Mazraoui. Olmo ne tremble pas et transforme le tir au but pour s’offrir un incroyable triplé.

Leipzig se contente ensuite de gérer tranquillement la fin de partie, sans être réellement inquiété.

Openda s'offre donc un premier titre pour son premier match officiel avec son nouveau club, qui s’adjuge la première Supercoupe d’Allemagne de son histoire.