Grâce à un médecin belge spécialiste en Europe, la thérapie fœtale s’exporte jusqu’à Rome

"Avec l’opération on va brûler les vaisseaux sanguins pour séparer en deux le placenta. Mais dans ce cas il y avait aussi un excès de liquide amniotique qui rendait la grossesse très dangereuse et très inconfortable, il fallait séparer le placenta et ponctionner sept litres de liquide amniotique." L’opération se fait par endoscopie avec des instruments dont le diamètre dépasse à peine le millimètre.

Dans 15% des cas ces opérations provoquent la rupture de la poche, et donc la mort des fœtus

"Nous faisons une seule petite incision dans le ventre de la maman, et l’opération doit être rapide, maximum trente minutes pour éviter la rupture de la poche des eaux, explique Jacques Jani qui a étudié à Londres avec Kyros Nicolaides, l’inventeur de la chirurgie fœtale sans ouvrir l’utérus comme le faisaient les médecins américains, à l’aide d’une fibre optique nous explorons la situation et une fibre laser permet de brûler les vaisseaux sanguins pour séparer le placenta, mais dans 15% des cas ces opérations provoquent la rupture de la poche, et donc la mort des fœtus."

Une belle histoire

Neuf semaines après l’intervention, le docteur Jani est revenu à Rome pour rencontrer la maman et ses bébés, Alessandro et Christian, déjà considérés comme des petits miracles.

La possibilité de sauver les deux enfants est rare. "Sans le docteur, ils ne seraient pas là, dit Felicia Scanu, la jeune maman napolitaine, j’étais très préoccupée car je savais qu’il y avait des risques pour cette opération, mais sans cela il n’y avait aucune possibilité d’arriver à la naissance, à vingt-cinq semaines j’avais sept litres de liquide amniotique en trop, et des douleurs atroces."

Alessandro et Christian sont encore bien fragiles mais ils sont nés à trente-cinq semaines. Ils démarrent dans la vie avec une belle histoire, comme on les aime à Naples, celle d’un médecin venu de Nord juste pour les sauver.