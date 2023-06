Grâce à un doublé de Michy Batshuayi, Fenerbahce remporte la Coupe de Turquie

Fenerbahce a remporté sa 7e Coupe de Turquie dimanche, en disposant de Basaksehir (2-0) au stade Gürsel Aksel d’Izmir, grâce notamment à un doublé de Michy Batshuayi en première mi-temps.

Batshuayi a très vite ouvert le score dès la première minute. Peu après le coup d’envoi, il était lancé dans l’axe par Arda Guler et a dribblé le gardien adverse avant de finir dans le but vide. L’attaquant des Diables Rouges (50 sélections, 27 buts) a doublé la mise (29e) sur un centre venu de la droite et a mis à l’abri son équipe pour le reste du match. Batshuayi est sorti en toute fin de rencontre, remplacé par Serdar Dursun (90e+1).

Adnan Januzaj n’était pas titulaire pour Basaksehir. Après la première demi-heure de jeu catastrophique de son équipe, l’entraîneur Emre Belozoglu a procédé à un triple changement (34e) et l’ancien de Manchester United et Dortmund a remplacé Serdar Gurler.

Fenerbahce remporte sa 7e Coupe de Turquie, la dernière datant de 2013. Le club stambouliote est le 4e club le plus récompensé en Coupe derrière Galatasaray (18), Besiktas (10) et Trabzonspor (9). Basaksehir n’a jamais gagné la Coupe, malgré trois finales : 2011, 2017 et donc 2023.

En championnat, Fenerbahce a terminé 2e avec 80 points, 8 longueurs derrière le rival et voisin Galatasaray, emmené entre autres par Dries Mertens. Batshuayi et les siens sont qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.