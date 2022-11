Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, la France vient à bout du Danemark et se qualifie pour les huitièmes de finale

Deux matches, deux prestations convaincantes, deux victoires : la France a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire 2-1 face au Danemark, ce samedi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022. Les deux buts français ont été inscrits par l'inévitable Kylian Mbappé, qui en est déjà à trois depuis le début de la compétition.

Les Bleus, premiers qualifiés pour la phase à élimination directe, pointent en tête du Groupe D avec six points, trois longueurs devant l'Australie, qui s'était imposée 1-0 face à la Tunisie plus tôt dans la journée. Le Danemark et la Tunisie (1 point) ferment la marche, mais peuvent encore espérer atteindre les huitièmes de finale.

Les Français ont trouvé la faille dans la défense danoise à l'heure de jeu : parfaitement lancé par Aurélien Tchouameni, Théo Hernandez a déboulé sur le flanc gauche avant de combiner avec Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a ensuite armé une frappe, contrée par un défenseur adverse, et le ballon a fini sa course au fond des filets de Kasper Schmeichel (61' 1-0).

Mais le Danemark a rapidement réussi à revenir au score sur phase arrêtée : un coup de coin mal négocié par la défense française a croisé le crâne d'Andreas Christensen, et la reprise de la tête du défenseur du Barça n'a laissé aucune chance à Hugo Lloris (68' 1-1).

La fin de la rencontre, assez plaisante, a permis à la France de reprendre les commandes : parfaitement servi par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, encore lui, a inscrit son deuxième but de la soirée d'une manière aussi peu académique qu'efficace (86' 2-1). Un but synonyme de victoire et de qualification !