Grâce à un doublé de Benzema sur penalty, le Real s’impose au Celta Vigo

Au retour des vestiaires, Luka Modric se met en évidence mais sa frappe est parfaitement repoussée par Dituro (48'). Seulement quelques minutes plus tard, le Celta tient finalement son égalisation via Nolito. L’attaquant espagnol est totalement seul dans le grand rectangle et envoie le ballon dans les filets de Courtois sur un bon centre d’Aspas.

Vont alors débuter cinq minutes sous le signe des penaltys. Monté au jeu, Rodrygo est déséquilibré dans le rectangle et obtient un nouveau penalty. Benzema se retrouve encore face à Dituro mais sa frappe ne trompe pas le gardien (64'). Quatre minutes plus tard, Ferland Mendy tombe dans le grand rectangle. L’arbitre désigne le point de penalty alors que le Français semblait clairement le chercher. Cette fois, Benzema ne se loupe pas et replace la Casa blanca aux commandes (69').

Plus vraiment inquiété, le Real s’impose donc 1-2 avec un nouveau doublé de son capitaine. Par la même occasion, il reprend sa marche en avant après la claque reçue lors du Clasico avant la trêve internationale. Au classement, le Real prend 12 points d’avance sur Séville qui se déplace au Barça, troisième, ce dimanche.