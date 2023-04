Grâce à un come-back fulgurant, Luca Brecel peut toujours rêver d'une finale mondiale !

Luca Brecel respire toujours. En demi-finale des championnats du monde de billard, le Belge était largement dominé par son jeune adversaire chinois, Si Jiahui.

Incapable d'inverser une tendance qui se dessinait frame après frame, Brecel était mené 5-14 après la troisième frame de la 3e séance, ce vendredi. Sachant que la victoire se joue au meilleur des 33 frames (le premier à 17 l'emporte), peu de gens donnaient alors cher de la peau du Belge, déjà heureux d'en être arrivé là.

Mais au prix d'un incroyable sursaut d'orgueil, Brecel a retrouvé des couleurs pour empocher les 5(!) frames suivantes. À la fin de la session du soir, et à l'aube d'une dernière journée évidemment cruciale, le Belge est donc revenu à 10-14.

Et même si la mission s'annonce périlleuse et que son adversaire n'est toujours qu'à trois frames de la victoire, Brecel peut encore rêver de la finale. Après son exploit retentissant face à la légende Ronnie O'Sullivan en quarts, le Belge est donc loin d'avoir dit son dernier mot. On applaudit des deux mains.