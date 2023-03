Grâce à un but à la 90e, Burnley et Vincent Kompany se qualifient pour les 1/4 de la Cup, une première depuis 2003

Vincent Kompany continue de faire des étincelles avec Burnley et se qualifie pour les 1/4 de la Cup en battant Fleetwood, un club de D3 sur le plus petit score.

Quand on vous disait que Vincent Kompany était en train de se faire un nom en tant que coach du côté de l’Angleterre. Ce mercredi, on aura eu droit à 31 tirs (dont 9 cadrés) à 1 entre Burnley et Fleetwood.

Et il aura fallu attendre le 30e tir (celui de Roberts) pour que Burnley voit enfin les filets adverses trembler et permettre à l’équipe de Vincent Kompany de passer un tour de plus en FA Cup et de se qualifier pour les quarts de finale, une première depuis la saison 2002-2003.