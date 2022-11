Grâce à TIPIK, gagnez vos places pour le Festival de l’Horreur au Théâtre de Namur du 9 au 12 novembre

Pour les familles :

- Big bears cry too (tout public à partir de 6 ans) - Miet Warlop et son univers imprévisible, absurde et très visuel sondent nos petites faiblesses dans ce spectacle palpitant.

- Envahisseurs (tout public à partir de 7 ans) - Un spectacle de théâtre d’objets sur table, largement inspiré des films de science-fiction des années 50. Par la Compagnie Bakélite.

- I killed the monster (tout public à partir de 9 ans) - En une succession de vignettes s’enchaînant à un rythme effréné et burlesque, la réalité se délite et les massacres se succèdent. Par la Compagnie du Roi Zizo.

- Poucet (tout public à partir de 9 ans) – Que faire lorsque l’on découvre un monstre sous son lit ? Se cacher sous les couvertures, boucher l’espace sous le lit, aller voir le monstre et lui parler ? Par les Royales Marionnettes.

Infos et réservations :

http://www.theatredenamur.be/agenda/festival-de-lhorreur/