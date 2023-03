Grâce à son quintuplé contre Leipzig, Erling Haaland enchaîne les records et égale Messi

L’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, a marqué cinq buts lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Leipzig, mardi, une prouesse seulement réalisée par deux autres joueurs avant lui dans la compétition reine des clubs.

Avec ce quintuplé, l’avant-centre de 22 ans entre dans les livres d’histoire moderne de cette compétition sous son format actuel. Il marche dans les traces de l’Argentin Lionel Messi et du Brésilien Luiz Adriano, auteurs d’une prouesse similaire respectivement avec Barcelone en 2012 contre le Bayer Leverkusen et avec le Shakhtar Donetsk en 2014 contre BATE Borisov.

Avant la pause, Haaland a réussi un coup du chapeau, soit trois buts d’affilée, en marquant sur penalty (22e), de la tête (24e) puis en repoussant un ballon flirtant avec la ligne de but (45e+2).

Après le 4-0 signé Ilkay Gündogan (49e), le géant blond a marqué ses quatrième (53e) puis cinquième (57e) buts de la soirée, avant de laisser sa place peu après l’heure de jeu à Julian Alvarez, sous une immense ovation de l’Etihad Stadium.

Mieux, le Cyborg a planté sa 33e rose dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tout ça en 25 matches à peine, et à seulement 22 ans. Il devient donc le plus jeune et le joueur le plus rapide à dépasser la barre des trente buts en C1.

L’attaquant arrivé cet été de Dortmund cumule aussi 39 buts sous le maillot de Manchester City, là aussi un record pour le club anglais sur une saison.