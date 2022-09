Grâce à son mème, il lève plus de 20.000 dollars pour lutter contre la sclérose en plaques

Cette popularité, le Californien a décidé de s'en servir pour une bonne cause. Il en appelle à la générosité des internautes en lançant une campagne de dons pour la recherche contre la sclérose en plaques, à destination de l'association National MS Society.

"Si ce GIF vous a déjà apporté de la joie par le passé, je vous demande humblement d'envisager de faire un don à la National MS Society."

"Cela signifierait beaucoup pour moi et pour ceux que je connais et qui sont touchés par la maladie !", a-t-il écrit sur son compte Twitter. La publication a été "likée" plus de 23.000 fois sur le réseau social. A ce jour, avec un objectif fixé à 30.000 dollars, les dons ont déjà atteint plus de 21.000 dollars.