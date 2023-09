Grâce à la greffe d’une autre bactérie, E. coli devient capable de dépolluer et de produire de l’électricité

Pour comprendre le lien entre l’énergie et une bactérie, il faut remonter à l’année 1988. À cette époque, "on a découvert dans un lac la bactérie Shewanella oneidensis MR-1 capable de réduire les métaux lourds. Cette bactérie peut extraire le fer d’une molécule et la transformer en fer métallique, même chose avec le mercure ou le plomb. Même avec de l’uranium !" raconte le chroniqueur et professeur émérite de l’ULB. C’est le principe d’oxydoréduction qui est très intéressant pour la dépollution. Chaque élément du tableau de Mendeleïev a la capacité de donner ou de recevoir des électrons. C’est ce principe qui a permis la production d’électricité.

"Dans le cas de la première pile de Monsieur Volta, le zinc donnait deux électrons, l’eau en recevait, et se dégageait de l’hydrogène. On décomposait donc à la fois le zinc et l’eau. Plus tard, ce sera appliqué au zinc et au cuivre. Si on capte ce don, on intercepte le passage d’un courant électrique et on fabrique une batterie. Le principe n’a pas changé depuis le début du 20e siècle, il a été amélioré pour produire des piles beaucoup plus puissantes".