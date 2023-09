Grâce à l’ASMR, le Victoria and Albert Museum offre à son public un voyage sensoriel unique à travers l’histoire

Premier musée d’art et de design au monde, le V&A abrite une collection permanente de plus de 2,8 millions d’objets, livres et archives qui couvrent plus de 5000 ans d’histoire. Ces objets participent souvent à une expérience visuelle et auditive unique et spectaculaire malheureusement invivable pour le public lorsqu’ils sont exposés derrière une vitrine. Pour y remédier, le V&A a fait preuve d’une initiative inhabituelle. Conservateurs, conservatrices et autres responsables de collection donnent vie à ces objets dans d’extraordinaires capsules vidéos tournées sur le modèle de l’ASMR.

C’est en 2020 que le musée lance ce projet remarquable. La première capsule offre la possibilité de découvrir la collection Théâtre et Performance du V&A avec le célèbre chapeau melon de Charlie Chaplin et un costume de la fin du XIXe siècle porté par Henry Irving. Au-delà de présenter des pièces uniques dans une approche étonnante, le musée d’art et design offre la possibilité à son public de découvrir les secrets du travail réalisé par ses équipes. Conservation, restauration, stockage ou encore manipulation des œuvres, tout est expliqué par les spécialistes sur un ton relaxant et captivant. Sont documentés entre autres : l’ouverture d’un coffre-fort du 17e siècle, l’habillage d’une maison de poupée du 17e, la présentation d’un livre manuscrit du Moyen-Age ou encore le travail de restauration sur la cape portée par Vivien Leigh pour son interprétation de Cléopâtre dans la pièce de Shakespeare "Antoine et Cléopâtre".

La série "ASMR at the Museum" permet véritablement au public de partir à la découverte des coulisses d’un des plus prestigieux musées au monde et de redécouvrir ses œuvres grâce à une expérience peu commune.