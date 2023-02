GP Samyn : un homme de classique ou un sprinteur pour s'imposer ? (Direct vidéo vers 15H10)

La 55e édition du Grand Prix Samyn se déroule ce mardi, avec au programme 209 km entre Quaregnon et Dour. Pour succéder à Matteo Trentin il faudra être costaud et avaler les quatre ascensions des côtes de la Roquette et des Nonettes.

Si la plupart des grands acteurs d’ouverture sur le Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne font l’impasse sur le GP Samyn, la course affiche tout de même une startlist intéressante. Des Flandriens comme Oliver Naesen ou Victor Campenaerts, des hommes rapides comme Fabio Jakobsen ou Kaden Groves, les profils présents au départ sont multiples et ce GP Samyn peut suivre de nombreux scénarios différents.