GP Samyn : suivez la présentation des équipes (LIVE vidéo à 11h)

Le GP Samyn 2022, c'est ce samedi. Avant de vivre la course d'ouverture du calendrier wallon en direct vidéo avec la course dames et la course messieurs en direct sur Tipik et Auvio, la RTBF vous propose de suivre la présentation des équipes en direct de Quaregnon, traditionnelle ville de départ d'où les coureurs s'élanceront pour rejoindre Dour après 209 kilomètres de course.

Onze équipes WorldTour sont au départ de cette 53e édition dont les équipes Belges Lotto Soudal, Intermarché Wanty Gobert et Quick-Step Alpha Vinyl. Parmi les autres équipes Belges en course, on signalera la présence de l'équipe Alpecin-Fenix, Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport Vlaanderen Baloise, Tarteletto-Isorex et Minerva Cycling.