GP Samyn : qui succédera à Emma Norsgaard chez les dames ? (Direct vidéo 13h45)

Deux jours après l’ouverture de la saison en Flandres, le GP Le Samyn (1.1) marquera mardi l’ouverture de la saison professionnelle en Wallonie. La course des dames est à suivre dès 13h45 en direct sur Tipik.

La course sera disputée entre Quaregnon et Dour sur 99,4 kilomètres. Au programme des coureuses : deux circuits locaux de 26,2 kilomètres et 15 secteurs pavés (9,6 km). Le circuit local proposera cinq secteurs pavés et quelques bosses courtes mais raides, comme la côte des Nonette à Audregnies ou la côte de la Roquette à Montignies-sur-Roc, autant de difficultés qui seront à l’avantage des puncheuses. L’arrivée sera jugée en haut de deux kilomètres.

Le GP Samyn féminin avait vu la victoire au sprint l’an dernier de la Danoise Emma Norsgaard.