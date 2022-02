GP Samyn : Parcours, favoris et retransmission de la 53e édition

Après l’ouverture de la saison en Flandre, place ce mardi à la 53e édition Grand Prix Samyn, course d’ouverture de la saison en Wallonie. Un rendez-vous qui a attiré un beau parterre sur un parcours similaire en tout et pour tout à celui des éditions précédentes entre Quaregnon et Dour (209 km).

Le vainqueur de l’année dernière Tim Merlier emmènera l’équipe Alpecin – Fenix et fait évidemment partie des favoris. D’autres anciens vainqueurs seront au départ avec notamment Philippe Gilbert (2008), Guillaume Van Keirsbulck (2017), Hugo Hofstetter (2020) et Niki Terpstra (2016 et 2018).

Le grand favori de l’épreuve s’appelle Fabio Jakobsen. Le Néerlandais de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a décroché un 5e succès cette saison dimanche à Kuurne-Bruxelles-Kuurne et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Parmi les 11 équipes WorldTour présentes, Intermarché Wanty Gobert débarque avec un effectif aguerri et plusieurs fers de lance. Andrea Pasqualon (3e en 2021), Aimé De Gendt (2e en 2019 et 2020), Baptiste Planckaert, Taco Van der Hoorn ou encore Loïc Vliegen peuvent tous être ambitieux.

Chez Lotto Soudal, la carte de Philippe Gilbert pourra être jouée avec celle d’un Victor Campenaerts en grande forme au Circuit Het Nieuwsblad, de Florian Vermeersch ou celle du jeune sprinter Arnaud De Lie.

Dans le rôle d’outsiders, on signalera également Oliver Naesen, Edward Theuns et les sprinteurs Amaury Capiot, Stanislaw Aniolkowski et Juan Sebastian Molano.