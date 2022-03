GP Samyn : Matteo Trentin 1er vainqueur Italien de l'épreuve, 7 Belges dans le Top 10

Vainqueur la saison dernière, Tim Merlier est parvenu à se glisser dans le bon coup contrairement à Oliver Naesen, victime d'une crevaison au plus mauvais moment.

Merlier a toutefois dû hisser drapeau blanc quelques kilomètres plus tard. Pris dans un cassure du premier groupe, Merlier a été ravalé par le peloton avant d'être impliqué dans une chute, sans conséquences physiques pour lui.

A l'avant, un groupe de 9 puis de 8 coureurs s'est isolé. Parmi eux, six Belges : Loïc Vliegen, Victor Campenaerts, Stan Dewulf, Bert Van Lerberghe, Dries Van Gestel et Dries de Bondt.

Malgré plusieurs attaques, ce groupe est resté soudé jusqu'au dernier secteur pavé à 3 km de l'arrivée, abordé avec près de 30 secondes d'avance sur le peloton. Les coureurs se sont ensuite regardés dans le blanc des yeux et ont vu leurs poursuivants revenir à quelques dizaines de mètres.

Les attaques de Campenaerts et Dewulf dans le dernier kilomètre n'ont pas porté leur fruit mais ont permis aux fuyards de garder un tempo soutenu et de se disputer la victoire. Plus expérimenté et mieux placé qu'Hofstetter, Matteo Trentin a réglé ce joli monde pour s'offrir un 27e succès dans sa carrière, le premier dans une classique belge de renom, lui qui a pourtant l'habitude de bien figurer sur les Flandriennes.

Dewulf et Vliegen complètent le top 5 devant Campenaerts, Van Gestel et Van Lerberghe. Le sprint du peloton a quant à lui été remporté par le Norvégien Rasmus Tiller devant Arnaud De Lie, 10e.