GP moto d'Argentine: les essais décalés de vendredi à samedi pour un retard logistique

Les séances d'essais libres du Grand Prix d'Argentine MotoGP, prévues vendredi, ont été décalées à samedi en raison d'un retard d'acheminement du fret depuis le Grand Prix précédent en Indonésie il y a deux semaines, ont annoncé les organisateurs du championnat.

"En raison de deux problèmes distincts affectant deux vols différents, la dernière cargaison pour le GP d'Argentine arrivera désormais vendredi dans le pays", indique un communiqué.

"Le vol contient du fret pour toutes les catégories du championnat du monde MotoGP (MotoGP, Moto2, Moto3, Ndlr), avec des changements d'horaires obligatoires pour toutes les catégories", est-il précisé.

Prévues vendredi matin, les premiers essais de Moto3, Moto2 puis MotoGP commenceront désormais samedi matin à 08h45 locales (13h45 française).

Toutes les séances de cette troisième manche de l'année sont reprogrammées, à l'exception des essais libres 4 MotoGP, séance habituellement prévue juste avant les qualifications.

Les qualifications sont décalées de deux heures le samedi après-midi, dès 17h05 heure locale (22h05 heure française) pour le MotoGP. Les courses dimanche sont inchangées, avec un départ à 15h00 locale (20h00 française) pour la catégorie reine.

Pour acheminer le fret depuis l'île de Lombok, où se déroulait le GP d'Indonésie le 20 mars, "cinq vols cargo étaient prévus", a expliqué le MotoGP.

Mercredi 23, "un des cinq avions a connu un problème lors d'une escale technique à Mombasa, au Kenya, a continué le championnat. Le premier avion, qui était déjà arrivé à Tucuman (Argentine), est ensuite retourné à Lombok pour récupérer du fret, et a malheureusement lui aussi subi un problème technique lors d'une escale".

"Une cargaison reste clouée au sol à Mombasa (...) et devrait décoller ce soir (jeudi en Argentine, ndlr) et suivre l'itinéraire depuis Mombasa via Lagos (Nigéria) et le Brésil, pour arriver à Tucuman vendredi".

Débuté cette année par un premier GP au Qatar puis celui en Indonésie, le MotoGP prévoit un calendrier record de 21 courses à travers la planète.