GP Monseré : Caleb Ewan battu à la photo-finish par Gerben Thijssen !

Pour sa première course belge de la saison, Caleb Ewan (Lotto Dstny) a longtemps cru avoir remporté ce dimanche la 12e édition du Grand Prix Jean-Pierre Monseré (1.1), organisé en hommage au champion du monde originaire de la ville de Réthy. Annoncé vainqueur dans un premier temps, l’Australien a finalement vu les organisateurs se rétracter pour donner la victoire à Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) à la photo-finish ! Le Belge succède à Arnaud De Lie, aligné sur Paris-Nice cette année.

L’échappée, composée au départ de 9 coureurs dont le Belge Thibau Verhofstadt (Tarteletto – Isorex), a été reprise à moins de 25 kilomètres de l’arrivée par un peloton emmené par la formation Lotto Dstny, bien décidée à placer Ewan dans les meilleures conditions.

Sans surprise, comme les années précédentes, la victoire s’est jouée au sprint au terme d’un parcours relativement plat de 198,6 kilomètres entre Ichtegem et Roulers (dénivelé positif de 628 mètres), et à ce petit jeu-là, c’est Thijssen qui s’est montré le plus fort. Il a devancé de justesse les Australiens Caleb Ewan (Lotto-Dstny) et Sam Welsford (DSM), vainqueur samedi du GP Criquielion.