GP Monseré – Arnaud De Lie : "Toujours un peu plus spécial de gagner en Belgique"

Après avoir levé une première fois les bras au ciel fin janvier au Trofeo de Palma, Arnaud De Lie (Lotto Soudal), 19 ans, a décroché sa deuxième victoire pro en s’adjugeant le Grand Prix Jean-Pierre Monséré, dimanche à Roulers.

Lancé par le train Lotto Soudal formé de Florian Vermeersch, Cedric Beullens et Jasper De Buyst, le natif de Libramont a fait parler sa pointe de vitesse pour s’imposer devant Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et le Français Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic).

"Je suis vraiment très heureux de ce succès. On visait la victoire aujourd’hui et ça me fait incroyablement plaisir d’avoir pu finir le travail", indique Arnaud De Lie dans un communiqué de son équipe. "Ça n’aurait pas été possible sans l’exceptionnel travail de mes équipiers, que je remercie beaucoup. J’étais dans un fauteuil jusqu’au sprint final. Jasper m’a lancé à la perfection et j’ai lancé mon sprint à 250m de la fin. C’est un sentiment incroyable de pouvoir compter sur le soutien de toute l’équipe alors que je n’ai que 19 ans. C’était la deuxième fois que je pouvais jouer ma carte personnelle et j’ai à nouveau pu terminer le boulot, c’est vraiment super".

Le coureur wallon va enchaîner avec plusieurs courses flamandes en mars, à commencer par la Nokere Koerse le 16 mars, qui le mèneront à son premier Monument, le Tour des Flandres, le 3 avril.

"Je ne sais pas encore ce que donneront les prochaines courses, on verra", dit Arnaud De Lie. "Il n’y a pas de stress, j’essaie juste de me concentrer sur chaque course. Et si d’autres victoires suivent, c’est encore mieux. Ma première victoire à Majorque était déjà spéciale, mais celle-ci l’est encore plus, selon moi. C’est toujours un peu plus spécial de gagner en Belgique".