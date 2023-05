GP Marcel Kint : Caleb Ewan dompte Merlier et signe son 1er succès de la saison

Caleb Ewan a remporté la Van Merksteijn Fences Classic, ancien GP Marcel Kint (1.1), course cycliste organisée entre Courtrai et Zwevegem et courue sur 199,4 kilomètres samedi. Le coureur australien de la formation Lotto Dstny a devancé au sprint le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty).

Les coureurs devaient parcourir 34 kilomètres avant de passer sur la ligne d'arrivée pour la première fois, et entamer quatre tours d'un circuit de 41,3 kilomètres avant de se jouer la victoire. Sept coureurs ont animé la course: Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex), Yentl Vandevelde (TDT-Unibet), le Britannique Jacob Scott (Bolton Equities Black Spoke), l'Australien Declan Trezise (Ara Skip Capital), les Néerlandais Bram Dissel (BEAT Cycling) et Jasper Haest (VolkerWessels) et l'Allemand Joshua Huppertz (Lotto-Kern Haus).

Le regroupement général s'opérait à 4 km de la ligne lorsque Haest, le dernier rescapé, était repris. Tim Merlier lançait tôt le sprint. Ewan le débordait dans les derniers mètres et débloquait son compteur cette saison. L'Australien de 28 ans décroche le 60e succès de sa carrière. Ewan devançait Merlier et Thijssen. Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) prenait la quatrième place et Davide Bomboi (TDT-Unibet) complétait le top-5. À l'occasion de la 79e édition de la course, Ewan succède au palmarès à son équipier Arnaud De Lie, vainqueur en 2022. Le coureur de la Lotto Dstny est actuellement en convalescence après une lourde chute lors de l'étape inaugurale des Quatre Jours de Dunkerque, qui a nécessité une opération de la clavicule. La Van Merksteijn Fences Classic constituait la sixième manche de la Lotto Cycling Cup.