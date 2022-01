Le néo-pro Louis Blouwe (Bingoal-Pauwels Sauces-WB), 22 ans, a fait partie de l’échappée du jour avec les Français Nicolas Debeaumarché (St-Michel-Auber 93), Clément Carisey (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Jordan Jegat (Team U Nantes Atlantique), Julien Amadori (Nice Métropole Côte d’Azur), ainsi que le Néerlandais Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma). Gougeard et Debeaumarché ont été les derniers à résister dans les difficultés du final.

Le duo a été repris dans un premier temps par l’Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et le Français Sandy Dujardin (TotalEnergies) à 35 km du but. Puis par les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Alexys Brunel (UAE Team Emirates) qui s’est dégagé du peloton dans la Route des Crêtes à 20km de l’arrivée.

Guillaume Martin s’est échappé à 16km de la ligne dans le Col de la Gineste, mais a été repris à 3 km de l’arrivée laissant place à un sprint groupé.