GP Italie Motocross : Jago Geerts 2e de la course de qualification en MX2, mais pas de points pour Liam Everts

Jago Geerts (Yamaha) a pris la 2e place - derrière l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) - de la course de qualification du Grand Prix d'Italie de motocross en MX2, 18e et avant-dernière épreuve du championnat du monde, samedi à Maggiora. Liam Everts a lui lâché du lest sur Andrea Adamo (KTM).

L'Italien, 4e, peut devenir champion du monde dimanche à condition de posséder 61 points d'avance sur ses poursuivants à l'issue du week-end. Adamo en compte désormais 55 de mieux que Liam Everts, 16e samedi et qui ne marque pas de points. Jago Geerts (Yahama) a pris 9 points. Lucas Coenen (Husqvarna), 3e, 8.

Quatre pilotes peuvent encore mathématiquement être sacrés. Andrea Adamo (739 pts), surtout, et Liam Everts (684) restent cependant les plus proches d'un premier titre. Jago Geerts compte 659 unités et Laegenfelder 655. La course qualificative octroie des points pour les dix premiers au championnat du monde, mais ne compte pas pour le GP composé des deux manches dominicales.

En MXGP, Jorge Prado (GasGas) pourrait aussi être sacré champion du monde dès la première manche. L'Espagnol compte 67 points d'avance sur son dernier riva, le Français Romain Febvre (Kawasaki). Il doit pour cela compter 85 points de plus après la première manche ou 61 de mieux après le Grand Prix. Un maximum de 60 points est octroyé par week-end. Ugo Moors, un Namurois de 19 ans, sera le seul Belge au départ en MXGP au guidon d'une Yamaha. Il devrait disputer aussi le dernier rendez-vous de la saison programmé à Matterley Basin pour le Grand Prix de Grande-Bretagne le 24 septembre alors que le MX des Nations clôturera la saison le 8 octobre à Ernée en France.