GP Explorer : Squeezie annonce la deuxième édition pour le 9 septembre

Parmi ceux qui font leur retour, on retrouve le podium de l’an dernier (Sylvain, Depielo et Etienne Moustache) mais aussi des grosses personnalités comme Gotaga, Seb et bien entendu Squeezie. Du côté des nouveaux, on retrouve également du très très connu avec des personnalités comme Mister V, Maghla, Billy ou encore Maxime Biaggi, l’animateur en vogue de l’émission Zen.

On notera que cette nouvelle grille est plus féminine que la précédente avec un minimum de 6 participantes contre 3 lors de la dernière édition. Baghera et Horty formeront ensemble la première écurie entièrement féminine du GP Explorer.

Pour ce qui est des trois inconnues, Billy annoncera lui-même dans les semaines qui viennent l’identité de son ou sa coéquipière. L’écurie mystère elle ne sera annoncée qu’en juillet, mais certains suspectent qu’on puisse y retrouver le pilote de formule 1 Esteban Ocon, qui parlait encore de sa présence potentielle au GP Explorer lors d’un live récent chez Gotaga.