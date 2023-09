GP Explorer 2 : un nouveau record pour Squeezie sur Twitch malgré une course écourtée

Sur Twitch aussi, dès le début de la journée les viewers étaient au rendez-vous avec une moyenne de spectateurs oscillant entre 500.000 et 600.000 pendant les qualifications de l’après-midi. Au moment de se positionner sur la grille de départ ils étaient déjà plus d’un million à regarder le live sur Twitch et à peine la course lancée, elle établissait déjà un nouveau record pour le Twitch francophone : plus de 1.240.000 viewers. Le précédent record était détenu par la chaîne d’Aminematue avec son Eleven All-Star, match de foot entre vidéastes français et espagnols.

A son maximum, le nombre de viewers a atteint 1,3 million de spectateurs en direct.