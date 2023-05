GP Explorer 2 : 60.000 places vendues en 30 minutes, les prix des reventes s’envolent

Il n’en fallait pas plus pour faire monter les enchères à la revente dans la foulée. Sur Internet, l’engouement était tel que certains revendaient les billets à prix d’or, jusqu’à quatre fois le prix initial. Sur la plateforme de revente Le Bon Coin, on peut par exemple retrouver des prix avoisinants les 600 euros pour deux places.

Ces dernières heures, la recherche "GP Explorer revente billet" était la requête la plus demandée par les internautes selon Google Trends.

Pas d’inquiétudes pour les personnes n’ayant pas obtenu le précieux sésame, le GP Explorer 2 sera diffusé en direct et en intégralité sur la plateforme Twitch.

Les fans retrouveront dans cette édition les youtubeurs et streamers Gotaga, Kaatsup, LeBouseuh, Étienne Moustache, Amixem, Delpielo, Manon Lanza, Sylvain Levy (vainqueur en 2022), Pierre Chabrier, Seb La Frite et Billy. S’ajoutent à eux les duos Djilsi et Theodort, Ana on Air et Maxime Biaggi, Baghera Jones et Horty Underscore, Mister V et Theo Juice ainsi que Maghla.