GP États-Unis : Pénalité annulée pour Fernando Alonso qui récupère sa 7e place

"Je suis assez confiant de récupérer cette 7e place, déclarait Alonso en conférence de presse ce jeudi. Nous avons porté une réclamation parce que celle déposée par l’écurie Haas est arrivée en dehors des délais autorisés. Je pense donc que ce n’était pas juste de me pénaliser. Si la FIA estime que c’est la bonne décision, alors, la F1 fait face à un énorme problème. Si cela peut être recevable de poser une réclamation vingt minutes en retard alors quand est-ce vraiment trop tard ? Une heure ? Un mois ? Dix ans ? Trop tard, c’est trop tard ! On ne peut pas se permettre d’accepter ça. Donc cette décision est très importante pour la F1. Je m’en fiche de la 7e place, je ne me bats pas pour le championnat, mais c’est une question de principe."



En plus de cela, l’écurie tricolore et son pilote estimaient la pénalité injuste, car aucun avertissement n’a été présenté à Alonso qui a pu poursuivre sa course.

"Si la réclamation de Haas est recevable cela posera un autre gros souci, poursuivait la pilote de 41 ans. Cela signifie que 50,60 ou 70% des voitures devront abandonner dès qu’elles ont un élément aérodynamique qui n’est pas correctement fixé. En ce qui concerne mon rétroviseur, la FIA ne m’a pas montré de drapeau noir et orange (ndlr : qui signale au pilote que sa voiture est endommagée et qu’il doit rentrer aux stands). Cela veut dire qu’ils estimaient que ma voiture ne mettait personne en danger. En plus, ma monoplace a satisfait au contrôle technique d’après course."