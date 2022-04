GP Escaut : Tim Merlier, en coureur fantôme, doit sauter au-dessus des barrières pour éviter le peloton

Tim Merlier a terminé 9e du GP de l’Escaut. C’est Alexander Kristoff qui s’est brillamment imposé en solitaire, pour la deuxième fois de sa carrière.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, Tim Merlier est allé féliciter Alexander Kiristoff, avant d’aller rejoindre son bus. Mais le sprinteur d’Alpecin-Fenix a décidé de prendre la course à contresens. Une fausse bonne idée… alors que de nombreux coureurs, dont Fabio Jakobsen ou Arnaud De Lie, n’avaient pas encore rallié l’arrivée.

En voyant les sprinteurs débouler vers la ligne, Tim Merlier a été obligé de passer rapidement, avec son vélo, au-dessus des barrières. Un coup de stress pour Merlier et pour les organisateurs de la course. Le sprinteur belge a ensuite continué son chemin, en dehors du tracé de la course.