GP Escaut : "Intermarché-Wanty-Gobert n’arrête pas de surprendre, pour la Quick Step la spirale très négative continue"

Alexander Kristoff s’est imposé en costaud et en solitaire sur le GP de l’Escaut, qui pour une fois, ne s’est pas terminé au sprint.

Traditionnellement, le "Scheldeprijs", est souvent considéré comme le championnat du monde des sprinteurs. On assiste en général à une course cadenassée qui se termine en sprint massif. Cette année c’est un sprinteur qui s’est imposé, mais en solitaire.

Rodrigo Beenkens est revenu sur cette édition 2022, avec Gérard Bulens, notre consultant, qui a apprécié le scénario de la course : "Le facteur primordial qui a influencé la course, c’est le vent. Et puis les coureurs ont voulu en découdre dès le départ. Il y a eu de la bagarre tout le temps. On n’a pas été surpris de voir la qualité des coureurs présents dans le premier groupe, mais aussi la qualité des coureurs dans le deuxième groupe, qui a maintenu l’écart pendant très longtemps. On a vu une très très belle course. Et puis une finale pas traditionnelle du tout, mais avec le plus malin et le plus fort aujourd'hui dans la manière dont il a géré sa course, c’est Alexander Kristoff. L’équipe de Jean-François Bourlart n’arrête plus de surprendre, de gagner de grandes courses. Elle a véritablement trouvé sa place dans le WorldTour aujourd’hui, ce qui va forcément faire des jaloux."