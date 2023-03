GP E3 : van der Poel "préfère être battu aujourd’hui que la semaine prochaine", Pogacar a "de bonnes sensations" mais doit encore s’habituer

Wout van Aert a remporté le GP E3 en battant dans un sprint à trois Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar au terme d’une course où les trois hommes ont lancé les hostilités à plus de 60km de l’arrivée. Mathieu van der Poel n’a échoué qu’à quelques mètres du Belge et était satisfait de sa course comme il l’a expliqué au micro de Samuël Grulois : "Pendant la course, j’étais très bien et j’ai fait quelques attaques décisives mais après c’était difficile d’encore faire quelque chose parce qu’il y avait du vent de face pour aller jusqu’à l’arrivée. Donc je savais que ça allait être un sprint et je pense que Wout était un peu plus fort que moi. C’est dommage, j’aurais bien aimé gagner aujourd’hui mais je pense que je peux être heureux des jambes que j’ai".

En plus de son habituel duel face à van Aert, van der Poel doit également avoir un oeil sur Pogacar, qui vient se frotter aux coureurs de classiques. La course de ce vendredi était une sorte de petite répétition avant le Tour des Flandres de dimanche prochain : "C’est spécial avec Tadej. Il gagne le Tour et il fait aussi les courses ici. Je pense qu’on peut voir ça un peu comme un mini Ronde, mais le Ronde c’est quand même un peu plus dur parce qu’on fait encore le Vieux Quaremont et le Paterberg après 230-240km et c’est quand même différent".

Mathieu van der Poel a souvent terminé devant Wout van Aert cette saison mais a cette fois dû s’avouer vaincu. Si cela peut donner un petit point psychologique à van Aert, pour van der Poel, cela ne change rien à son moral : "Pour lui peut-être, mais pour moi, ça ne fait pas de différence. Je vais voir la semaine prochaine comment je me sens et je préfère être battu aujourd’hui que la semaine prochaine".

Tadej Pogacar vivait son premier GP E3 et monte directement sur le podium de la course. Le Slovène était également heureux de sa course : "J’ai un bon sentiment aujourd’hui, c’était une belle course. J’avais de bonnes sensations et je suis heureux du résultat".

Lors de l’accélération de van der Poel dans le Taaienberg, Pogacar a semblé un peu loin et a dû faire un gros effort pour recoller. Le Slovène reconnaissait son erreur mais sait qu’il va devoir apprendre : "C’était un peu difficile avec le positionnement. Je n’avais jamais fait cette course donc je dois m’habituer à ça. Je n’étais pas dans une mauvaise position, j’étais vers l’avant mais je n’étais pas dans la meilleure position. Je ne devrai pas refaire cette erreur dimanche prochain".

Très offensif, Pogacar a tenté plusieurs accélérations et a notamment réalisé une grosse ascension du Vieux Quaremont, une montée qui lui correspond bien : "Le Vieux Quaremont est la montée qui me convient le mieux parce que c’est la plus longue. J’essaye toujours d’être le meilleur, mais c’est difficile de lâcher Mathieu van der Poel et Wout van Aert".

La course de ce vendredi était agréable à regarder mais également à courir, même si Pogacar aurait évidemment préféré s’imposer : "Ça aurait été encore mieux si j’avais eu plus de punch à la fin car ils ont su plonger dans ma roue. J’espère que ce sera différent dimanche".

Désormais, le Slovène est tourné vers dimanche prochain et le Tour des Flandres, qu’il abordera avec des ambitions : "Je rentre à la maison aujourd’hui et je vais bien m’entraîner. Il y a juste un peu plus d’une semaine jusqu’au Tour des Flandres. La forme est là donc il n’y a pas grand-chose à faire. Comme l’année dernière, je pense que je ferai la reconnaissance le vendredi et on parlera des ascensions, un peu de repos et puis c’est la course".