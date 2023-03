GP E3 : van Aert s’impose dans un sprint à trois devant van der Poel et Pogacar

Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar se sont livrés une magnifique bagarre sur le GP E3. Une course qui s’est terminée par un sprint entre les trois hommes et c’est van Aert qui s’est imposé devant le Néerlandais et le Slovène au terme d’une course animée qui a vu les trois hommes lancer les hostilités à plus de 60km de l’arrivée.

Cinq hommes font partie de l’échappée initiale qui prend les devants alors que la météo se montre capricieuse et que la pluie arrose les coureurs. Mathias Norsgaard (Movistar), Mathis Le Berre (Arkea Samsic), Kelland O’Brien (Jayco AlUla), Thomas Bonnet (TotalEnergies) et Martin Urianstad (Uno-X) comptent jusqu’à un peu plus de trois minutes d’avance mais le peloton contrôle et accélère.

van der Poel lance les hostilités dans le Taaienberg et reprend la plupart des échappés. Seul van Aert parvient à suivre et O’Brien et Bonnet ont réussi à s’accrocher. Derrière, Pogacar et Pedersen emmènent un groupe d’une dizaine de coureurs qui revient quelques kilomètres plus loin et un groupe d’environ 20 coureurs se forme à 75km de l’arrivée.

Les Alpecin-Deceuninck sont très offensifs et tentent différentes manœuvres avec des accélérations de van der Poel et Kragh Andersen pour faire travailler les Jumbo-Visma. Un trio avec Kragh Andersen, Van Hooydonck et Mohoric prend une vingtaine de secondes d’avance à 63km de l’arrivée.

van der Poel accélère une nouvelle fois et van Aert saute dans sa roue. Ils reviennent sur les trois hommes de tête et retrouvent donc tous les deux un équipier. Pogacar ne se fait pas surprendre et parvient à faire le bon. Ils sont six en tête à 57km de l’arrivée.

Pogacar fait la montée du Paterberg à fond et fait exploser tout le monde sauf van Aert et van der Poel qui parviennent à garder la roue du Slovène. Mohoric n’abdique pas et parvient à recoller au prix d’un gros effort. Van Hooydonck et Kragh Andersen rentrent également après une petite temporisation devant.

Pogacar remet le couvert dans le Vieux Quaremont et fait toute la montée à bloc. van der Poel est collé dans la roue du Slovène mais van Aert perd quelques mètres. Le Belge revient mais Pogacar accélère à nouveau dans la deuxième partie de la montée et cette fois, van Aert parvient à s’accrocher.

Les trois hommes collaborent ensuite et vont se jouer la victoire. Pogacar accélère à 3,5km de l’arrivée mais van Aert et van der Poel sont attentifs et sautent directement dans la roue. Le Slovène essaye à nouveau à 1,5km mais il est à nouveau suivi par le Belge et le Néerlandais. La victoire va se jouer au sprint. Pogacar lance de loin mais van der Poel se décale et est plus puissant. van Aert s’accroche et déborde le Néerlandais pour aller s’imposer. van der Poel est deuxième, Pogacar termine troisième.