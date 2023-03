GP E3 – Harelbeke 2023 : le parcours en détail et les favoris de la 65e édition

Tous les prétendants à la victoire du Tour des Flandres, à l’exception de Thomas Pidcock, sont présents à Harelbeke. ça promet.

Vainqueur en démonstration l’an dernier, Wout van Aert s’élancera avec le N°1 sur le dos en compagnie de son dauphin de l’an dernier Christophe Laporte et de deux autres cartes redoutables pour Jumbo-Visma : Dylan Van Baarle (vainqueur du Circuit Nieuwsblad) et Tiesj Benoot (vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne).

Un collectif impressionnant qui peut inquiéter Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar, autres favoris à 5 étoiles pour cette épreuve. Leaders uniques de leur équipe, le Néerlandais et le Slovène s’appuieront respectivement sur Sören Kragh Andersen et Tim Wellens.

L’équipe Soudal Quick-Step aura en revanche intérêt à jouer la carte collective et dispose de plusieurs gars solides pour entourer Julian Alaphilippe : Kasper Asgreen, Florian Sénéchal et Yves Lampaert notamment.

Chez AG2R Citroën, le traditionnel duo belge Greg Van Avermaet – Oliver Naesen pourrait quant à lui se mettre au service de Benoît Cosnefroy, au départ d’une Classique flandrienne pour la première fois chez les professionnels.

Toujours chez les blocs solides, on signalera également celui d’Ineos avec un Filippo Ganna en grande forme et soutenu par Michal Kwiatkowski et Magnus Sheffield.

Attention également aux tandems Jasper Stuyven – Mads Pedersen chez Trek – Segafredo et Stefan Küng – Valentin Madouas chez Groupama-FDJ.

Face à cette meute, quelques loups solitaires, des leaders uniques dans leurs équipes, tenteront de déjouer les plans des grosses cylindrées.

Intermarché Circus Wanty espère ainsi assiste à un retour au premier plan de Biniam Girmay, en retrait en ce début de saison. Même topo chez EF avec un Alberto Bettiol revanchard après sa chute aux Strade Bianche.

Déjà en vue au Nieuwsblad, Matej Mohoric et Alexander Kristoff seront aussi de la partie et constituent des prétendants sérieux au podium.

Enfin n’oublions pas de citer l’ancien triple champion du monde Peter Sagan et Sep Vanmarcke, grands habitués de ce rendez-vous.