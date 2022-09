GP du Québec : Benoit Cosnefroy sort à 2 km et s’impose en solitaire, van Aert 4e

Le Grands Prix Cyclistes de Québec est de retour après une pause pandémique de deux ans. Et c'est Benoit Cosnefroy qui s'impose. Au terme des 201,6 km du parcours composé de seize tours de circuit à travers la cité au bord du fleuve Saint-Laurent, et des 2976 mètres de dénivelé positif, le Français a placé son attaque à 2,5 kilomètres de l'arrivée.

Ce week-end, deux épreuves sont de retour du côté du Canada. Après deux éditions annulées suite à la crise sanitaire, le casting est impressionnant. Avec Tadej Pogacer et Wout van Aert qui sont présents pour se préparer pour les Championnat du monde à Wollongong. Mais aussi Geraint Thomas, Michael Matthews, Biniam Girmay et Peter Sagan.

Si une échappée a bien tenté d’aller au bout, elle a été reprise à un peu plus de 20 km de l’arrivée. Dans la dernière ascension à 15 km de l’arrivée, c’est David Gaudu qui tente une accélération.

Ça bouge de partout et les attaques fusent dans le dernier tour. Benoit Cosnefroy tente de sortir à 2 km et le Français va tenir et s'imposer en solitaire. Il s'est imposé avec 4 secondes d'avance sur l'Australien Michael Matthews, vainqueur des deux précédentes éditions en 2018 et 2019. L'Erythréen Biniam Girmay a pris la 3e place devant Wout van Aert qui a dû se contenter de la 4e place.