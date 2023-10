GP du Qatar – La FIA va "analyser la situation" après les plaintes concernant la chaleur extrême

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a "entamé une analyse" sur le Grand Prix du Qatar de Formule 1 qui s’est déroulé dimanche après les plaintes des pilotes d’avoir couru sous des températures dangereusement élevées.

George Russell (Mercedes) a parlé d’une course "au-delà de la limite de l’acceptable" alors que les températures dans les monoplaces ont dépassé les 50 degrés pendant l’épreuve. Lance Stroll a déclaré qu’il avait perdu connaissance à cause de la chaleur et de l’humidité extrême. Il a été vu en train de tituber vers une ambulance quelques instants après être sorti de son Aston Martin. Alex Albon, son équipier de Williams Logan Sargeant et Esteban Ocon (Alpine) se sont également sentis mal.

Dans un communiqué, la FIA explique avoir "constaté avec inquiétude que les températures extrêmes durant le Grand Prix du Qatar ont eu une incidence sur la santé des pilotes." "Bien qu’ils soient des athlètes de haut niveau, on ne devrait pas s’attendre à ce qu’ils participent à des compétitions qui pourraient mettre en péril leur santé ou leur sécurité", a ajouté l’instance. La FIA indique qu’elle "prendra toutes les mesures raisonnables pour établir et communiquer les paramètres acceptables dans lesquels les compétitions se déroulent". L’instance a "entamé une analyse de la situation au Qatar afin de formuler des recommandations pour les futures situations de condition météorologiques extrêmes."

Même si la prochaine édition du Grand Prix du Qatar aura lieu plus tard dans l’année, avec des conditions qui devraient être plus basses, la FIA "préfère prendre des mesures matérielles dès maintenant pour éviter que ce scénario ne se reproduise." Les mesures seront discutées lors de la prochaine commission médicale de la FIA à Paris. Les recherches menées dans d’autres championnats, telles que les épreuves de rallye-raid dans des conditions climatiques extrêmes, seront examinées.