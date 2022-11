GP du Brésil : un revolver sur la tempe à São Paulo…

Interlagos à São Paulo… Un circuit old school que j’apprécie particulièrement. Je le mets dans mon top 3 avec Suzuka et Francorchamps. Un GP du Brésil qui m’évoque toujours plein de souvenirs. L’héritage Senna, la visite quasi annuelle au cimetière de Morumbi où Magic repose. Certains GP de folie ici dont bien sûr celui de 2008 où Felipe Massa s’est vu champion du monde pendant une poignée de secondes avant d’être coiffé sur le fil par Lewis Hamilton. Le 306e et dernier GP de Michael Schumacher avec qui j’avais créé des liens très amicaux.

Un pays aussi que j’ai parcouru en long et en large en y commentant (dans une autre vie…) ma cinquième et dernière Coupe du Monde de football (en 2014). Un pays forcément proche puisqu’une de mes filles y vit depuis plusieurs années.

C’est pourtant ici à São Paulo que tout a failli s’arrêter définitivement et brutalement.

C’était le vendredi 23 septembre 2005. J’en étais à mon 217e GP. Thierry Tassin était mon consultant à l’époque et donc du voyage. En fin de journée, comme d’habitude, on a quitté le circuit, situé dans une zone moyennement recommandable, pas très éloigné des favelas… pour monter dans un taxi et rejoindre l’hôtel. La circulation était comme toujours particulièrement dense. Arrivé à un grand carrefour, on s’est arrêté à un feu rouge. Il y avait beaucoup de voitures autour de nous. Thierry s’était un peu assoupi et moi, ma mallette sur les genoux, j’étais un peu songeur, toujours impressionné par le trafic dans cette ville hors dimensions. Subitement trois motos de petit calibre se sont retrouvées autour de notre taxi. Un des motards a frappé plusieurs fois à ma fenêtre. Pensant qu’il voulait me vendre quelque chose, je lui ai gentiment fait signe que cela ne m’intéressait pas. Les choses se sont alors emballées…

Tout est devenu plus violent. L’un d’eux a essayé d’ouvrir ma portière. Je l’ai aussitôt refermée, criant au taximan de se mettre en mouvement. Il ne bronchait pas, comme tétanisé. Un des deux motards de mon côté de la voiture a alors passé une partie de son corps par la fenêtre entrouverte et braqué un pistolet sur moi…, en hurlant "Maleta..maleta…!".

Sans réfléchir j’ai sorti cette phrase absurde en dodelinant de la tête… "Oh non merde..ma docu..mes carnets…!"…et je n’ai rien donné. Je ne sais pas combien de secondes tout cela a duré…Thierry s’est réveillé abasourdi par la scène que l’on vivait.

On ne saura jamais ce qui a fait que, le feu redevenant vert et la circulation se remettant en marche, le motard s’est retiré et avec ses complices, ils se sont éloignés non sans quelques solides coups de bottes dans la carrosserie. Le taximan, blême, a fait quelques mètres avant de s’immobiliser sur le bas côté de la route, près d’une voiture de police. Les agents sont venus vers nous et ce n’est qu’à partir de là qu’on a vraiment réalisé ce à quoi on avait échappé. Je n’oublierai jamais les mots d’un des policiers nous disant qu’on était des miraculés… Qu’il faut toujours donner aux bandits ce qu’ils demandent. Que leurs armes ne sont jamais factices et que dans la très grande majorité des cas, ces gars-là n’hésitent jamais à tirer…

Un collègue ajoutant même que ce sont la plupart du temps des jeunes désespérés, drogués qui n’ont pas peur de l’affrontement éventuel avec la police, une issue fatale étant pour eux presque une délivrance…! Ils nous ont aussi détaillé leur modus operandi.

Lors d’un week-end de GP, ils savent où descendent les suiveurs de la F1. Le matin, ils font le guet autour des hôtels et le soir, à la sortie du circuit, ils retrouvent leurs proies qu’ils attendent de croquer au meilleur endroit venu. C’est vrai que chaque année on déplore de malheureuses expériences.

Ce qui m’a le plus marqué dans cette terrible aventure, c’est le décalage entre le moment des faits et la prise de conscience de ce qui venait de se passer. Ce n’est qu’après coup qu’on a vraiment été choqué, réalisant ce qui venait d’arriver. La réaction de nos familles.., ma compagne, mes deux filles notamment…avait aussi donné une résonance certaine à notre mésaventure... On a compris qu’on n’était pas passé loin de ne plus jamais les revoir…

L’histoire avait fait grand bruit dans le paddock. Depuis cette année-là on a désormais toujours un chauffeur pour tous nos déplacements entre l’aéroport et l’hôtel et l’hôtel et le circuit. Toujours le même d’ailleurs… avec une voiture aux vitres teintées et à la carrosserie blindée.

Et depuis on rentre toujours dans l’enceinte du circuit en voiture et l’on en ressort en prenant bien soin d’enlever les signes distinctifs comme le sticker parking F1 par exemple. Comme dans d’autres pays, Edson est devenu un familier… On échange plusieurs fois sur l’année et le plaisir de se retrouver chaque année est bien réel. Chaque fois que je reviens à São Paulo, je revois les images de ce très mauvais moment. Chaque fois je me dis que tout aurait pu se terminer là..il y a 17 ans. C’est dingue et ça fait un peu froid dans le dos de se dire que tout tient à si peu de choses…

À mon arrivée cette semaine, Edson était comme d’habitude fidèle au rendez-vous. Comme d’habitude on va donc vous faire vivre au mieux ce GP du Brésil…qui sera mon 556e…