GP des Amériques : Bagnaia dégoûte la concurrence et surclasse la course sprint, Quartararo chute

Monstrueux Fransesco Bagnaia ! Parti en pôle, l’Italien n’a laissé aucune chance à la concurrence pour s’adjuger, sans trop de difficultés, la course sprint du GP des Amériques. Deux semaines après sa chute au GP d’Argentine, Bagnaia repart donc déjà de l’avant et confirme qu’il sera, sans doute, l’homme à abattre cette saison. C’est (déjà) sa 2e victoire sur une course sprint cette saison, après le Portugal. Il empoche les 12 points promis au vainqueur et revient à un point du leader du championnat, Marco Bezzecchi, 6e ce samedi soir.

La surprise de cette course sprint – une fois n’est pas coutume sans accrochage – est venue d’Alex Rins. Parti 2e, un peu à la surprise générale, l’Espagnol a tenu tête à la meute derrière lui pour se cramponner à sa 2e place (+9 points) et offrir un podium à son écurie, Honda. Jorge Martin finit 3e (+7)

Grosse déception, côté français, pour Fabio Quartararo, qui a chuté à mi-parcours, et qui finit bien loin des meilleurs, à la 18e place.