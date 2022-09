Mathieu van der Poel sera bien dans l’effectif d’Alpecin-Fenix pour le Grand Prix de Wallonie mercredi, a confirmé l’équipe belge de cyclisme mardi.

Le Néerlandais avait repris la compétition lors de la Course des Raisins à Overijse le 24 août, s’imposant ensuite coup sur coup à la course de Grammont le 31 août, et celle à Izegem le 8 septembre.